為了打擊通膨，快速上升的利率政策，對全球經濟造成後遺症，美國、歐洲銀行業接連暴雷，即使在當局的介入下暫時止血，但銀行巨頭摩根大通執行長Jamie Dimon坦言，銀行業危機尚未結束，就算已經過去了，未來幾年仍會受到此事影響。

CNBC報導，銀行業的風暴始於矽谷銀行的倒閉，3月10日客戶爆發擠兌潮，撤出數百億美元讓矽谷銀行破產，兩天後，規模較小的Signature Bank也宣告倒閉。

接下來，包括摩根大通在內的11家大型銀行對第一共和銀行注資300億美元（約新台幣9千億）緩解眼前的財務困難，當時第一共和銀行被認為是下一家倒閉的區域銀行。

與此同時，歐洲也銀行業暴雷，瑞士信貸財務危機惡化，最終被瑞銀收購。即使部分人認為小型銀行倒閉將讓大型銀行得利，但Jamie Dimon駁斥這項觀點，「信任受損的危機對所有銀行都很不利，雖然大型銀行確實獲得資金流入，但認為大型銀行完全受惠的想法是很荒謬的。」

Jamie Dimon坦言銀行業風暴難解，後遺症仍會影響數年，但他也認為此次的風暴與2008年金融危機期間所發生的狀況完全不同。