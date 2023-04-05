近來高麗菜產量過剩，導致菜價慘跌，農民苦不堪言，新北市議長蔣根煌為幫助農民，號召新莊區里長聯誼會、中國國民黨新莊區黨部、新莊區婦女會共同發起「助農民、捐發票、送愛心」活動，用實際行動力挺菜農，更直接向產地購買讓菜農直接受益，預計送出2萬5000顆高麗菜。

活動於5日下午分別在蔣根煌中港服務處、蔣根煌福營服務處、新莊區福壽公園以及新莊區天祥街31巷2弄2號等地同步舉行，民眾只要憑一張3、4月份的當期發票，即可兌換一顆高麗菜，募得的發票將全數捐給創世基金會。

5日當天還不到中午，四個活動地點就湧現排隊人潮，中港服務處頭香李太太說，高麗菜最近真的很便宜，這次聽到有兌換活動，還能夠做愛心，她一定要用行動來支持。

議長蔣根煌表示，感謝民眾的熱情參與，說這次活動不僅希望能幫助農民渡過眼前的難關，也希望為長期從事弱勢關懷的公益團體募集發票，讓善的力量延伸到社會各個角落，讓我們的國家社會更加美好。