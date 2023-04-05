有網友直擊，近日有一家4口參觀動物園，孩子竟丟食物餵食黑猩猩，家長非但不制止，還「支援食物」，甚至拍手叫好。（擷取自爆料公社）

童餵食黑猩猩 家長竟「支援食物」還拍手

高雄壽山動物園兒童節連假期間，吸引不少親子造訪，3日更創下1.3萬人入園新高紀錄。不過，有網友直擊，近日有一家4口參觀動物園，孩子竟丟食物餵食黑猩猩，家長非但不制止，還「支援食物」，甚至拍手叫好。對此，園方今（5）日回應，此舉已違法，最高可罰30萬元。

高雄壽山動物園兒童節連假以來，吸引不少親子造訪，3日更創下1.3萬人入園新高紀錄。（柯宗緯翻攝）

壽山動物園這波連假期間，天天飆破萬人入園，前3天就吸引逾3萬人，前天更是達到1.3萬人，不過卻也爆出亂象。有網友在爆料公社PO文及影片指出，發現有1家4口到黑猩猩區，孩子拿食物餵食，但家長沒有制止，甚至拍手叫好，還「補給」食物，貌似「肯定」這種行為，做了最壞身教。

今年西洋情人節，園方準備情人節大餐，黑猩猩「美珍」和「曼華」在樹梢享用特製火焰木花束。（柯宗緯翻攝）

對此，壽山動物園主任莊絢智今天證實，被餵食的是黑猩猩，若發現遊客有違規餵食動物行為，第一時間會制止勸導，遊客屢勸不聽的話，將依照野生動物保育法，未經允許私自餵食，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

今年西洋情人節，園方準備情人節大餐，黑猩猩「莉忠」品嚐鑲上金棗的花椰菜花束。（柯宗緯翻攝）

網友也留言痛斥「只會生不會教，可憐」、「此時玩的很爽，此後要被肉搜了」、「他還拍手覺得好棒………我都快哭了………… 」、「這種我不行，我一定會大聲喊：丟什麼？動物園禁止餵食不知道嗎？然後馬上通知園方」。