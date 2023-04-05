港星劉嘉玲近年來鮮少推出新作品，但她仍經常或透過社群分享生活及旅遊點滴，且在演藝圈人緣非常好的她，日前還曬出與好友們的合照，而她站在小16歲的彭于晏身邊完全看不出年齡差，可見狀態維持得相當好，此外，值得注意的是陳奕迅妻子徐濠縈染了一顆「死亡芭比粉」髮色，意外成照片中的亮點。

劉嘉玲日前於社群平台上曬出她與彭于晏以及徐濠縈等好友賞櫻時的合影，文中寫下「Happy Sakura」，其中一張照片中可見彭于晏與劉嘉玲靠再一起自拍，雖兩人相差近16歲，畫著淡妝的劉嘉玲膚況看起來不錯，完全看不出兩人的年齡差。

劉嘉玲分享與彭于晏的自拍照。（圖／擷取自劉嘉玲微博）

陳奕迅妻子徐濠縈髮色意外成亮點。（圖／擷取自劉嘉玲微博、徐濠縈IG）

照片曝光後，許多網友看了紛紛留言「嘉玲姐人比櫻花美」、「嘉玲姐皮膚是真的好」、「好新鮮的組合」、「彭于晏這麼多年從未變過的拍照角度和姿勢」，此外，另一張大合照中，可見陳奕迅妻子徐濠縈頂著一頭鮮豔的粉色頭髮，卻意外掀起網有兩派論戰，一派人認為太過前衛，但也有人覺得適合她。

事實上，48歲的徐濠縈活耀於時尚圈，而她也自行開設服飾店，並時常嘗試多種前衛穿搭，風格獨特又多變；近期她曬出剛將頭髮染成粉色，身穿「死亡芭比粉」交叉襯衫搭配黑色長裙，且「無眉素顏」的自拍照時，就讓網友相當驚訝，但留言區中多數都為稱讚「快幫陳奕迅也搭得漂亮一點」、「怎麼做到又酷又溫柔又可愛的啊？」、「我徐哥太美了」。