美國媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）上個月以92歲高齡，宣布將「梅開5度」，迎娶小他26歲的女友安萊絲麗史密斯（Ann Lesley Smith）。不過喜訊公開不到一個月，卻傳出兩人婚事告吹的消息，原因可能與女方的宗教信仰有關。

根據美國《浮華世界》雜誌引述一名與梅鐸關係密切的消息人士稱，梅鐸對史密斯直言不諱的福音派觀點感到愈來愈不安。史密斯早期曾擔任過模特兒和警察宗教關懷師，後來成為一名保守派電台主持人。在認識梅鐸之前，她已經守寡14年。

梅鐸過去曾擁有過4段婚姻。去年8月他與第四任前妻潔芮霍爾（Jerry Hall）結束6年婚姻後，9月在自己經營的葡萄園邂逅了史密斯並展開交往。約莫半年後，梅鐸就向女友獻上求婚鑽戒。

梅鐸當時告訴媒體：「我很害怕墜入情網，但我也明白這是我最後一次（結婚）了。最好是如此。我很幸福。」

兩人原先計畫要在今年夏末舉行婚禮，至於這段期間發生了什麼事，導致婚事喊停，外界仍不得而知，梅鐸本人也尚未發表相關言論。

文章來源：Rupert Murdoch and Ann Lesley Smith Call Off Their Engagement
文章來源：Rupert Murdoch's engagement abruptly called off - US media

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