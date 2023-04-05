美國媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）上個月以92歲高齡，宣布將「梅開5度」，迎娶小他26歲的女友安萊絲麗史密斯（Ann Lesley Smith）。不過喜訊公開不到一個月，卻傳出兩人婚事告吹的消息，原因可能與女方的宗教信仰有關。

Rupert Murdoch's engagement to Ann Lesley Smith, a 66-year-old former dental hygienist whom he met at his vineyard in Los Angeles, is said to have been called off after two weeks. It would have been his fifth marriage. https://t.co/eO3ccv8Gs3 — The New York Times (@nytimes) April 5, 2023

根據美國《浮華世界》雜誌引述一名與梅鐸關係密切的消息人士稱，梅鐸對史密斯直言不諱的福音派觀點感到愈來愈不安。史密斯早期曾擔任過模特兒和警察宗教關懷師，後來成為一名保守派電台主持人。在認識梅鐸之前，她已經守寡14年。

梅鐸過去曾擁有過4段婚姻。去年8月他與第四任前妻潔芮霍爾（Jerry Hall）結束6年婚姻後，9月在自己經營的葡萄園邂逅了史密斯並展開交往。約莫半年後，梅鐸就向女友獻上求婚鑽戒。

梅鐸當時告訴媒體：「我很害怕墜入情網，但我也明白這是我最後一次（結婚）了。最好是如此。我很幸福。」

兩人原先計畫要在今年夏末舉行婚禮，至於這段期間發生了什麼事，導致婚事喊停，外界仍不得而知，梅鐸本人也尚未發表相關言論。