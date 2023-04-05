為落實推動社區警政再出發工作，警方除在治安強力打擊詐欺集團外，關懷弱勢也是平日工作之一，桃園市楊梅警分局於4日兒童節舉辦關懷弱勢孩童活動，結合善心企業及團體到楊梅育德兒童之家致贈加菜金及食品等物資，盼讓孩子們度過快樂兒童節，也希望透過這次活動拋磚引玉，盼社會善心人士能共襄盛舉奉獻能力所及力量，打造兒童之家幸福永續家園，幫助需要照顧的孩子快樂成長。

楊梅警分局表示，兒童是國家未來的希望，每一個孩子都是國家的寶，育德兒童之家創辦人李得記與葉玉琴伉儷，為許多從小失去父母照顧缺乏完整家庭的幼童，提供一個溫暖有愛的環境，讓兒童能夠在最幸福的環境長大，但是疫情期間為了孩子安全，減少對外開放參訪，直接影響的就是企業或民眾經費及物資捐助的減少。

因此為了彰顯與實踐兒童節的意義與目的，4日下午楊梅分局長張仁傑偕同防治組長吳黨元、社區家防官許喬琦帶著孩子們喜歡吃的零食、馬卡龍收纳包小禮物及雞蛋等物資，並結合善心企業誠鷹特勤保全公司總經理張家榕捐助3萬元、桃園千杯聯盟會長永同貴也熱情帶著3月份聯誼結餘款1萬2千元與會員一同來到兒童之家捐助做公益，帶給孩童們一個快樂幸福的兒童佳節。

育德兒童之家創辦人葉玉琴表示，這些小朋友雖然少了父母在身旁，甚至是從出生就經歷一般人無法體會的艱難辛苦，但那天真單純的心，在志工老師細心呵護下，仍堅強且健全成長著，也感謝楊梅分局除去年兒童節結合千朔生技致贈孩童麥當勞套餐及防疫物資外，今年再邀請誠鷹保全、桃園千杯聯盟捐助兒童之家，讓他們深深感受到社會滿滿的溫暖與愛心，也發願要盡心盡力為失家及未受適當養育的孩子們服務。