中方海軍核潛艦試射巨浪-2飛彈的畫面

中方先進新潛艦不斷加入海軍服役，在太平洋進行威懾巡航，迫使美軍增加新戰力。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）5日報導，五角大廈最新的分析指出，有史以來，解放軍首度常態性維持至少1艘核彈道飛彈潛艦巡航，讓設法阻止北京擴軍的美國及其盟友壓力與日俱增。

五角大廈在報告中說，中方的6艘「晉級」彈道飛彈潛艦隊「幾乎不斷」從海南島的榆林海軍潛艦基地進入南海巡航。

美國戰略司令部司令柯頓（Anthony Cotton）3月在國會聽證會中說，中方潛艦如今已武裝可打擊美國心臟的超長程巨浪-3飛彈。報告並指出，拜巨浪-3的射程超過1萬公里，並擁有多枚彈頭之賜，中方如今首度能從沿岸水域打到美國大陸。

而先前有報導說，巨浪-3將部署正在開發的下一代096型潛艦。然而，柯頓的證詞顯示，美國大陸可能已經在中國潛射飛彈的射程內。儘管這份報告去年11月剛刊出時，並未受到太大關注，但另5位安全專家，還有4名熟悉海軍行動的當地武官認為，這是衡量中國戰力的重要指標。

Latest video : China's 6 Type 094 submarines have been equipped with JL-3 missile with a range of 12,000 km. How deterrent is it? Chinese Navy's new type 095 and 096 submarines have begun construction?(Click the link for whole video)https://t.co/4ah9GnxWga pic.twitter.com/ycBgiSQrmF — 彩云香江 (@louischeung_hk) November 21, 2022

此外，先前五角大廈說，到2030年時，中方可能部署8艘彈道飛彈核潛艦（SSBN），而094和096型潛艦將並肩執行任務。其中094型潛艦最多可搭載多達16枚巨浪-3飛彈，而096型則能搭載多達24枚。據五角大廈說，目前可以確定的是，解放軍的094型潛艦是唯一能發射核武的海上威懾平台。而軍事分析家預測，中國戰略家會傾向把武裝巨浪-3飛彈的潛艦留在有好幾個相關設施的南海，而不是讓它們在西太平洋冒險巡邏。

另一方面，在中俄加強戰略合作後，美軍北方司令部（Northern Command）3月說，接下來兩年內，俄羅斯可能讓最強大，也最安靜的核攻擊潛艦持續在美國東、西岸巡邏。北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克（Glen VanHerck）說，風險絕對有增無減。過去1年間，俄羅斯已將「亞森」（Yasen）級潛艦部署太平洋，而不只是大西洋。他指出，或許一、兩年內，它們就可能成為隨時都存在的威脅。一旦爆發危機，那將壓縮領導高層的決策空間。