由於健康意識抬頭，許多人傾向吃紫米飯來取代白飯，但減重醫師蕭捷健表示，水煮餐常見的紫米飯其實是精緻澱粉，且因其澱粉結構，較容易被胃腸吸收，使其升糖指數較高，也就是較容易讓血糖波動、不利血糖控制，也不利減重，並容易使人產生便秘等困擾。

蕭捷健在其臉書表示，澱粉中的抗性澱粉是人體的胃和小腸無法消化的一種澱粉，有點類似纖維的作用，當抗性澱粉進入大腸，會變成益生菌的營養來源，不僅有助排便，還能產生短鏈脂肪酸，減少發炎，有助於維持瘦素分泌和穩定食慾，因此若在減重過程中完全不吃澱粉，或只吃精緻澱粉，會導致腸道菌群營養不良，進而導致便秘等問題。

他今（5日）受訪時表示，並非所有的飯都含有抗性澱粉，台灣常見的米包括白米（蓬萊米，梗米）和糯米2種，平常吃的白米是屬於蓬萊米。研究發現，將米放涼了吃，抗性澱粉的含量從4%增加到了14%，但屬糯米的紫米，因其澱粉結構，使其即使放涼後，抗性澱粉比例仍低，也就無法降低其熱量，也無法幫助大腸中的益生菌。

因此，紫米飯容易使得血糖升高，不利血糖控制，也不利腸道培養好菌叢。蕭捷健表示，選擇超商的御飯糰會比吃紫米飯糰更有助於體重、血糖與腸胃道的健康。