蔡英文總統即將在美西時間5日與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，英國廣播公司（BBC）評論台灣會否被「愛到死」？指出台灣陷入「危險三角戀」，在「蔡麥會」舉行、前總統馬英九訪陸的同時，台灣也需要大陸國家主席習近平接美國的電話。

BBC今（5）日刊出題為「台灣有被愛到死的危險嗎」（Is Taiwan in danger of being loved to death?）一文，文章開宗明義指出「台灣陷入危險三角戀」。

中國大陸警告蔡英文與麥卡錫會面。

■美國民主、共和兩黨競逐挺台

報導指出，蔡英文過境紐約受到隆重歡迎，她即將在加州與麥卡錫進行面對面會談，BBC評論時機絕非巧合，正值美國社會對中國大陸的敵意加深，對台灣的支持愈來愈公開，民主、共和兩黨在公開挺台方面互相競逐。

報導評論這也是前民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年夏天如此熱衷來台的重要原因。前美國在台協會台北辦事處處長司徒文（William A.Stanton）受訪表示，他個人非常反對裴洛西訪台，「這麼高階的美國政治人物訪台只是在挑釁中國，沒有太多好處，而後果相當可怕。」

共和黨籍的麥卡錫1月當選眾議院議長後也宣布訪台意願，不過蔡英文提議改在加州會面，司徒文指出麥卡錫顯然在效法裴洛西。

BBC指出，蔡英文可能不希望美國高官另一次的爭議來訪，但她也必須向北京展現，北京無法切斷台灣與最強大盟友－美國之間的聯繫。

因此即便北京已經警告美國「在台灣問題上玩火」，麥卡錫並未淡化蔡麥會。

圖為蔡英文3月30日過境紐約、進入下榻飯店的畫面。（圖／美聯社）

■台灣社會需要國際承認

澳洲國立大學（Australian National University）政治學者宋文笛（Wen-Ti Sung）表示，「過境外交」對台灣來說相當重要，過去幾年來北京成功讓台灣友邦相繼轉向，到現在只剩下13個友邦，他說，這些國際出訪符合台灣社會需要國際承認的需求，「當缺乏國際承認時，這些其他的國際支持替代指標對台灣人來說就相當重要。」

外媒報導馬英九訪問大陸，展開尋根之旅。

■北京展開魅力攻勢 馬英九訪陸是「政治掩護」

文章指出，與此同時，北京也透過邀請前總統馬英九訪問大陸、進行尋根之旅來施展「魅力攻勢」，儘管馬英九確實拜訪祖墳祭拜祖先，但此行也是充滿政治性的，這是1949年以來，頭一次有台灣前總統應邀訪問大陸。

宋文笛認為，北京正試圖軟化對台灣的基調，以贏得更多台灣民心，並且避免在2024大選中激化台灣人的民族主義情緒，馬英九的尋根之旅提供了必要的「政治掩護」。

新加坡「亞洲新聞台」（Channel News Asia）關注「蔡麥會」是否引發解放軍軍演。

■美中關係降冰點 台灣需要習接美電話

不過報導引述華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）印度太平洋研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，真正棘手的問題在於美國與中國大陸關係日益惡化，甚至是1979年雙方互相承認以來的低點，「他們（指北京）不接拜登或五角大廈的電話，國會也宣布中國是潛在威脅。」

文章指出，數十年來華府小心翼翼地處理兩岸現狀，但令人擔憂的是，如今北京認定美國想要改變現狀。

葛來儀說，「拜登告訴習近平他不會利用台灣作為武器，他也不支持台灣獨立」，但在美國官員的爭議性訪問及與台灣的官方會談後，葛來儀認為這類保證不太可能有太大效果。

文章指出，當馬英九訪問大陸、「蔡麥會」在加州登場時，「台灣也需要的是習近平接起（指美國的）電話。」