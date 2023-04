蔡英文總統即將在美西時間5日與美國眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)會面,英國廣播公司(BBC)評論台灣會否被「愛到死」?指出台灣陷入「危險三角戀」,在「蔡麥會」舉行、前總統馬英九訪陸的同時,台灣也需要大陸國家主席習近平接美國的電話。

BBC今(5)日刊出題為「台灣有被愛到死的危險嗎」(Is Taiwan in danger of being loved to death?)一文,文章開宗明義指出「台灣陷入危險三角戀」。

中國大陸警告蔡英文與麥卡錫會面。

■美國民主、共和兩黨競逐挺台

報導指出,蔡英文過境紐約受到隆重歡迎,她即將在加州與麥卡錫進行面對面會談,BBC評論時機絕非巧合,正值美國社會對中國大陸的敵意加深,對台灣的支持愈來愈公開,民主、共和兩黨在公開挺台方面互相競逐。

報導評論這也是前民主黨籍眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)2022年夏天如此熱衷來台的重要原因。前美國在台協會台北辦事處處長司徒文(William A.Stanton)受訪表示,他個人非常反對裴洛西訪台,「這麼高階的美國政治人物訪台只是在挑釁中國,沒有太多好處,而後果相當可怕。」

共和黨籍的麥卡錫1月當選眾議院議長後也宣布訪台意願,不過蔡英文提議改在加州會面,司徒文指出麥卡錫顯然在效法裴洛西。

BBC指出,蔡英文可能不希望美國高官另一次的爭議來訪,但她也必須向北京展現,北京無法切斷台灣與最強大盟友-美國之間的聯繫。

因此即便北京已經警告美國「在台灣問題上玩火」,麥卡錫並未淡化蔡麥會。

圖為蔡英文3月30日過境紐約、進入下榻飯店的畫面。(圖/美聯社)

■台灣社會需要國際承認

澳洲國立大學(Australian National University)政治學者宋文笛(Wen-Ti Sung)表示,「過境外交」對台灣來說相當重要,過去幾年來北京成功讓台灣友邦相繼轉向,到現在只剩下13個友邦,他說,這些國際出訪符合台灣社會需要國際承認的需求,「當缺乏國際承認時,這些其他的國際支持替代指標對台灣人來說就相當重要。」

外媒報導馬英九訪問大陸,展開尋根之旅。

■北京展開魅力攻勢 馬英九訪陸是「政治掩護」

文章指出,與此同時,北京也透過邀請前總統馬英九訪問大陸、進行尋根之旅來施展「魅力攻勢」,儘管馬英九確實拜訪祖墳祭拜祖先,但此行也是充滿政治性的,這是1949年以來,頭一次有台灣前總統應邀訪問大陸。

宋文笛認為,北京正試圖軟化對台灣的基調,以贏得更多台灣民心,並且避免在2024大選中激化台灣人的民族主義情緒,馬英九的尋根之旅提供了必要的「政治掩護」。

新加坡「亞洲新聞台」(Channel News Asia)關注「蔡麥會」是否引發解放軍軍演。

■美中關係降冰點 台灣需要習接美電話

不過報導引述華府智庫「德國馬歇爾基金會」(German Marshall Fund)印度太平洋研究主任葛來儀(Bonnie Glaser)指出,真正棘手的問題在於美國與中國大陸關係日益惡化,甚至是1979年雙方互相承認以來的低點,「他們(指北京)不接拜登或五角大廈的電話,國會也宣布中國是潛在威脅。」

文章指出,數十年來華府小心翼翼地處理兩岸現狀,但令人擔憂的是,如今北京認定美國想要改變現狀。

葛來儀說,「拜登告訴習近平他不會利用台灣作為武器,他也不支持台灣獨立」,但在美國官員的爭議性訪問及與台灣的官方會談後,葛來儀認為這類保證不太可能有太大效果。

文章指出,當馬英九訪問大陸、「蔡麥會」在加州登場時,「台灣也需要的是習近平接起(指美國的)電話。」