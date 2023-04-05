有些人閒著沒事喜歡挖鼻孔，除了不衛生外，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，還可能隱藏3大危機，包括可能是患有鼻腔內疾病、精神疾患及空氣太乾燥或太潮濕影響，導致一直挖鼻孔，建議可透過藥物治療及鼻腔衛生清潔等，改善壞習慣。

黃軒昨天在臉書分析，會一直挖鼻孔有3大因素，首先是可能有鼻腔內疾病，如：過敏性鼻炎，因為過敏反覆發炎，鼻腔黏液反覆分泌容易鼻塞，或感覺鼻腔內有異物感，讓人一直想挖鼻孔。

第二是精神疾患，國外研究發現，人會因為焦慮、壓力大或無聊，促使人想挖鼻屎等自我刺激行為；第三是環境衛生條件，室內太乾燥或太潮濕，使鼻腔黏液堆積。也讓人想挖鼻孔。

要如何減少挖鼻孔，黃軒建議，良好的鼻腔衛生清潔習慣，有助減少鼻腔黏液堆積和挖鼻孔的行為，如果是因為焦慮和壓力而常挖鼻孔，可透過心理治療。以及室內空氣濕度維持在50%，保持適當室內環境，也可減少挖鼻孔。若是過敏性鼻炎，可尋求藥物治療。