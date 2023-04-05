築間餐飲集團推消費滿額送加菜金，有機會吃築間時讓肉品免費升級。（築間餐飲集團提供）

姓郭或是名字含有ㄍㄨㄛ一至四聲發音，赴尬鍋消費享套餐88折。（王品集團提供）

普發好康狂襲，連火鍋品牌也紛推優惠撈金，業者表示，儘管天氣變熱，不過「觀察連假座無虛席就知道台灣人一年四季都愛吃鍋」，現就有姓名對對碰享海鮮吃到飽、消費滿額送7000元加菜金等，有望讓業績再飆2成以上。

馬辣集團發現，民國100年後出生的孩子，命名排行中以「承恩」及「詠晴」最多，於是推有趣的名字對對碰，30日前2成人以上同行，只要中文姓名內有「承、恩、詠、晴」任一字或同音，或英文姓名為Olivia、Emma、William、Lucas任一個，到新馬辣經典麻辣鍋用餐，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽，感受軟嫩和牛的同時，也能一嘗海鮮在嘴裡翻騰的鮮味。

築間餐飲集團則推普發增值好康，30日前到集團旗下餐廳用餐，單筆消費金額滿1000元，即可獲價值7000元加菜金優惠券，其中包括築間幸福鍋物「美國濕式熟成霜降牛、松阪豬肉」免費小分升大分、肉品及海鮮九選一券，到有之和牛鍋物放題用餐，全桌消費滿4000元免費換A5特選和牛。

王品集團旗下尬鍋同樣有姓名優惠，30日前只要姓氏為「郭」或姓名內含ㄍㄨㄛ一聲到四聲同音，消費即可享整桌套餐88折；另加入品牌LINE好友集點，不論內用或外帶單筆消費滿400元，可獲1點，滿8點免費請吃海鮮拼盤。