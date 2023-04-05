女生在進入婚姻前，都希望自己踏入的是幸福殿堂，而不是愛情墳墓，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享以下6種花，並且從A至F選一朵自己喜歡的花，來測驗自己未來會擁有哪種幸福婚姻。

A、繡球花

B、扶桑花

C、向日葵

D、小雛菊

E、紅玫瑰

F、風信子

【解答如下】

A：繡球花

選中這朵花的女孩，對幸福充滿著期待和渴望，認為得到一段富足美滿的婚姻是上天最好的禮物。並希望夫妻經濟寬裕，感情融洽，擁有令人羨慕的天賜良緣。對她們來說，幸福不僅是實質經濟上的富足，更是心靈上的富足。相信未來雙方將擁有一段美滿而充實的婚姻。5月至6月是桃花盛開時期。

B：扶桑花

選中這朵花的女孩，走進婚姻並不是結束，而是為未來的歲月開啟新篇章。若期待著與伴侶共同前行，那麼在婚姻生活中相互學習、成長就成為必然之事，也是獲得幸福的關鍵。並且雙方一起願意接受新的事物，共同學習如何成為更好的人，互相欣賞與原諒，才是穩固婚姻的法則。5月至10月是桃花盛開時期。

C：向日葵

選中這朵花的女孩，婚姻一開始確實經歷了不少艱辛，但正是這些經歷讓她們更加珍惜現在的幸福，也讓雙方更有默契。從最初的相互磨合到後來的共同應對家庭生活問題，都一直以真誠和努力去面對和解決，也因此看到了顯著的改善和進步。這充分證明了一個道理，經歷過的困難，最終會變成珍貴的財富，而婚姻也正在變得越來越美好。6月至10月是桃花盛開時期。

D：小雛菊

選中這朵花的女孩非常幸運，得到上天的眷顧，擁有簡單幸福的婚姻。簡單、平凡就是幸福，只有經歷了時間的洗禮，才能深刻理解愛的真諦。正因如此，雙方的婚姻雖然沒有那種激情燃燒的愛情，但卻是能牽手走到最後的神仙眷屬。彼此的心靈都是平淡而滿足的，這種美好真實可貴。9月至12月是桃花盛開時期。

E：紅玫瑰

選中這朵花的女孩，是勇於表達自己情感的人，對於愛情也是毫不掩飾地投入其中，所以即使結婚了也能保持激情，讓婚姻不失浪漫。她們選擇的對象也一定是相輔相成，能讓她們感到被理解和支持，並且相互激勵，一起成長，共同面對人生的起起伏伏。婚姻或許沒有轟轟烈烈的浪漫，但卻有著一份深厚情感的伴侶關係，能感到滿足和幸福。4月到7月是桃花盛開時期。

F：風信子

選中這朵花的女孩，當踏進婚姻時，所迎接的並非單調乏味的生活，而是一個充滿了忙碌和充實的婚姻生活。她們很幸運擁有一個願意一起打拚、付出的伴侶，並共同努力建立一個穩固的愛巢。即使雙方都忙於各自的事業，但對於彼此的生活充滿了熱情。這樣的幸運得來不易，一定要好好珍惜。3月到5月是桃花盛開時期。