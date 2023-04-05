北韓勞動黨總書記金正恩同父異母的哥哥金正男，6年前在馬來西亞遭到暗殺，而金正男的遺物至今仍沒有遺屬前往認領。

據《朝鮮日報》援引美國自由亞洲電台（RFA）報導稱，馬來西亞雪邦警區主任萬卡瑪魯阿茲然（ Wan Kamarul Azran bin Wan Yusof）助理總監與RFA通話時表示，「據我所知，到此刻為止沒有人來（領取遺物）....（遺物處理問題）需要與馬來西亞檢方商討。」

馬來西亞警方在去年10月曾表示，「如果6個月內沒有遺屬來認領，故人的所有遺物將歸馬來西亞財政部所有」，但至今仍未有遺屬前來認領遺物。警方稱，雖然已經超過了通知的6個月期限，但如果遺屬露面仍可以認領金正男的遺物。

金正男當年化名「金哲」，辦理護照在海外流竄，2017年在馬來西亞吉隆坡國際機場（KLIA）遭到化學武器「VX神經毒劑」的攻擊，不幸身亡。當時，大馬警方在庭審中作證稱，在金正男的包裡發現了2部手機、筆記本電腦和13.8萬美元（約420.7萬元新台幣）的現金。但目前僅美元在內的現金，仍由馬來西亞警方保管。

針對遺物中有什麼貴重物品的提問，卡瑪魯表示，「有包括美元在內的各種貨幣。」他還表示。遺物中沒有筆記本電腦或手機等。2017年3月有消息傳出，馬來西亞當局將金正男的屍體移交給北韓時，將手機和筆記本電腦等一併交給了北韓。

朝鮮半島專家、馬來西亞國立大學胡秋坪教授向RFA表示，「據我聽聞，當時馬來西亞和北韓之間多次談判；移交屍體時就將敏感的貴重物品全部轉交給北韓。」