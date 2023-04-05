鼓鼓呂思緯即將推出第3張創作專輯《跳舞在米蘭》，回歸他最擅長的唱跳舞台，他邀請歌迷在5月27日於台中Legacy舉辦新歌演唱會「GBSW」，打扮成自己最喜愛的樣子，跟他一同登入米蘭世界，一起主演這場「時尚秀」，也讓歌迷興奮大喊，不用飛米蘭他可以看時裝秀。

鼓鼓說：「我最喜歡的近距離、爆裂式中小場地，我還不炸裂演出」，「GBSW」除了是以鼓鼓的英文名稱GBOYSWAG，更代表不同字母意涵Glory、Blossom、Song、Wave，有別與以往北高流大型演唱會，這次以「時尚秀」為概念打造的沉浸式PARTY的新歌演唱會，可以著上你最GLORY的裝扮，聽新歌一波波襲擊你的耳朵。

追求完美的鼓鼓，相隔3年發行新作品，除了對音樂、演唱會的要求，到一一曝光的視覺、影片等，站在歌迷角度思考，他親自參與構想與討論，在表演結束車程中完全沒有讓自己腦袋放空，「緊盯逼人」的不斷地與工作人員訊息討論，也讓工作人員忍不住對他大喊「好了啦」，鼓鼓說：「其實這一兩個月每天都是這樣，隨時都在討論回覆修改，電話做不到的就人要到，所以特別感謝願意幫助我的所有人！」

他日前擔任五月天「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」開場嘉賓，，大陣仗攜12位舞者首唱〈好了啦〉，讓歌迷熱情為之沸騰，隔日明日舞台演唱，與歌迷距離相當近，他被歌迷的熱情熱到脫到剩背心，怕歌迷中暑的他還灑水為歌迷降溫，因此歌迷笑問：「5／27當天會有濕身秀嗎？」相當期待新歌演唱會鼓鼓帶來的驚喜。「GBSW」新歌演唱會可洽4／8 (六) 12：00 ibon售票系統。