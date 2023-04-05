近日春雨不如預期，各地水情未明顯改善，為強化供水韌性，清明假期水利署相關抗旱工作並未停歇，持續進行抗旱水井鑿設、區域調度水源管線施設、緊急海淡機組整備及擴大水庫清淤等措施，目前各項工作進度超前，抗旱水井已陸續產水併入供水管網，逐步降低旱象對民生及產業的衝擊。

因應南部水情嚴峻，台南及高雄地區水情燈號調整為減量供水橙燈，且行政院已於112年3月24日核定「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，透過強化區域調度、增鑿抗旱水井及提升淨水場處理能力等措施，預計4月底前增供每日13.6萬噸水量，以進一步提升供水韌性。

水利署指出，除新竹緊急海淡機組就地啟用，目前進行相關整備作業，預計4月中開始試運轉產水、4月底產水每日0.9萬噸併入供水管網外，建置於高雄的緊急海淡機組也持續施工，目前土地已完成整地持續施作基座、槽體及管線中，相關工作人員於清明假期全力趕工，賴建信署長也於4月1日親赴工地現場慰問工作人員辛勞，預計4月底開始逐步試運轉產水。

水利署進一步表示，水庫水位下降也是清淤最佳時機，水利署已協調國軍支援並動員第五、六河川局開口契約廠商，擴大仁義潭、曾文、南化及阿公店水庫清淤量能，自3月初進場迄今已清淤37萬立方公尺，較預定進度超前，預計6月15日前清淤量可達68萬立方公尺，後續將視水情狀況加大清淤力道。

依據中央氣象局預報，目前春雨仍具不確定性，水利署除要求各水庫人工增雨團隊守視機動進行人工增雨作業外，也持續運用地面水、伏流水、地下水及湖庫水等水源穩定供水，更加緊趕辦各項抗旱工作，呼籲全國民眾與政府齊心協力省下每一滴水資源，為供水穩定盡一份心力。