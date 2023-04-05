事後驗出林的粉末真的是樹葉。（警方提供）

21歲林姓男子自稱父親重病，因欠缺醫藥費，異想天開隨便在路邊撿取枯葉磨碎，再到網路貼文販售大麻，後遭大同分局警方循線逮捕，因第一時間檢測劑誤差，樹葉呈現毒品反應，警方依毒品罪將他送辦，事後查出真的是樹葉，檢方改依詐欺罪將他起訴。

「孝子」拿路邊樹葉當大麻賣 檢方改用這條起訴他

大同警方日前獲報，有人在網上登廣告，宣稱販售「草本植物」，30公克要價4萬2000元，經循線追查，在敦化南路逮捕林嫌，起獲1大包曬乾、研磨過的不明乾草。

警方第一時間以試劑檢測，發現微量的毒品反應，林男當時就喊冤，強調「這是我路邊撿來的樹葉啦！」強調是因為父親重病沒錢，他突發奇想，打算用曬乾的葉子騙錢。

因試劑有反應，警方第一時間仍先依毒品罪將其送辦，事後毒品經更詳細的化驗，證實林所言屬實，檢方根據化驗結果，改依詐欺罪「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者」將他起訴。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！