日本藝術家草間彌生乃當今極具影響力的當代藝術家，她所呈現的強韌生命力與創遠見令其獨樹一幟，並以無限鏡屋、經典圓點及南瓜雕塑聞名於世，在世界各地都深受歡迎，香港蘇富比近期舉辦了「草間彌生特展」，並於5日晚間推出兩件草間重磅作品上拍，《我心飛向宇宙》更是首次在亞洲拍賣的鏡屋作品。

草間彌生的《南瓜(L)》和《我心飛向宇宙》日前於香港置地廣場和會議展覽中心展出，適逢香港M＋博物館《草間彌生：一九四五年至今》， 是草間彌生在日本以外的亞洲區最大回顧展。此次於蘇富比當代藝術晚間拍賣的草間彌生《我心飛向宇宙》，是亞洲拍場上最大規模鏡屋。

鏡屋可說是草間彌生藝術生涯上的突破，象徵她一直以來對無休止重複的追求，在此前她一直以極度耗費時間的手繪網狀畫及縫紉軟雕塑，作為藝術實踐的重要媒介。目前包括洛杉磯的布洛德博物館、倫敦的泰特現代藝術館、華盛頓的赫希洪博物館、邁阿密的魯貝爾博物館，以及多倫多的安大略美術館等機構都在展出草間彌生的大型鏡屋作品，此次香港上拍的《我心飛向宇宙》，則是史上第二次有如此巨型的鏡屋登上拍場。

草間彌生的南瓜，不但是當代藝術界最廣受愛戴的藝術圖騰之一，亦在藝術家的作品中有著舉足輕重的地位，長年以來反覆以不同形式呈現，當中包括平面、抽象油畫，以至佔據整個房間的藝術裝置等。圓點南瓜幾乎是她的藝術標誌。《南瓜(L)》逾2米高，是歷來首次如此巨型南瓜銅雕登上拍場，是草間彌生在 2014 年特別為維多利亞米羅畫廊的展覧而創作，同年她先後在3間國際級博物館舉辦作品展，《南瓜(L)》屬同系列青銅雕塑中體積最大的一個，此作品的其他版本曾分別於美國曼哈頓的天空大樓，以及愛荷華州德梅因藝術中心的約翰和瑪麗帕帕約翰雕塑公園亮相。