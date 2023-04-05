全球晶圓代工龍頭台積電擴大全球布局，繼美國、日本之後，傳出在德國蓋新廠進入最後磋商階段，如今又有外媒報導，恩智浦半導體（NXP）正與台積電、格芯等晶圓代工夥伴討論在印度設廠事宜。

由於美國晶片法案，要求晶圓大廠10年內禁止赴中國大陸設廠，對跟大陸爭搶世界工廠地位的印度來說，若能爭取台積電前來設廠，未來推動晶片製造將攀升上位。

恩智浦執行長Kurt Sievers接受印度經濟時報訪問時說，「我們認為，在地緣政治背景下，現在於印度設立全球製造業，應該是一個非常中立和民主的地方。」

Sievers接著補充，「我們已經與合作夥伴（台積電等）進行討論，他們持開放態度，主要與印度的吸引力與地緣政治局勢有關，我非常支持我們的代工合作夥伴認真考慮投資印度。」

恩智浦正在擴大印度的研發和晶片設計，目前在諾伊達（Noida）、班加羅爾（Bangalore又稱印度矽谷）、海得拉巴（Hyderabad）和普那（Pune）設有工廠，約有4000名工程師

多年來，印度都未能成功吸引外國企業在當地蓋晶圓廠，剛好當地政府推出半導體最新獎勵計畫，碰上各國擔憂過度依賴台積電，或許是不錯的契機。

印度汽車、工業和醫療保健領域擁有強大的產品製造能力，預計可以推動晶片製造進入該國。