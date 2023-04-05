詢問民眾黨主席柯文哲是否歡迎黃珊珊入黨？他笑答「of course（當然）」。（楊亞璇攝）

台北市前副市長黃珊珊近來對於加入民眾黨態度已出現鬆動，本報掌握，黃珊珊已決定加入民眾黨，將於連假後、民眾黨主席訪美前處申請入黨。《中時》5日上午獨家直擊民眾黨主席柯文哲前往辦公室，討論訪美事宜，對於是否歡迎黃珊珊入黨？柯答稱「of course（當然）」，並強調民眾黨「需要所有的人」。

擁有親民黨籍的黃珊珊，2022年在柯文哲的支持下投入台北市長選戰，柯文哲曾詢問是否入黨，但當時黃珊珊沒意願入黨，最終以無黨籍身份參選，選後黃珊珊協助柯文哲訪美行程，8日也將隨柯文哲訪美。

黃珊珊日前出席選策會會議時，對於入黨話題低調不回應。據了解，選後黃珊珊全心全意幫忙柯文哲選總統，這段期間常與民眾黨人士接觸，柯文哲也在內部會議再度探詢入黨意願，黃對於入黨一事態度已軟化。

知情人士透露，黃珊珊已決定加入民眾黨，預計將於連假後、訪美前處理完入黨程序。

據了解，柯文哲預計5月成立競辦，黃珊珊將接任競選總幹事，而黃參與區域立委選舉機率已不大，黃加入民眾黨後，可望列入民眾黨不分區立委名單，而黃珊珊如何處理與親民黨主席宋楚瑜的關係，必是外界關注焦點。

柯文哲先前表示，自己跟黃珊珊很好，是否要列入民眾黨不分區立委名單，「看個人意願」，並表示會邀請黃參加他的「政治勢力」，「就是這個團隊」，也許會成為朋友或團隊成員，都會努力去爭取。

柯文哲5日沒有公開行程，但《中時》獨家直擊，柯上午不到9點就現身台玻大樓辦公室，召開訪美籌備會議，不少黨內要角與會，黃珊珊座車則直接駛入車道，低調出席。

柯文哲今被問到黃珊珊會入黨嗎？並未鬆口回應，不過接著詢問是否歡迎黃珊珊入黨？他笑答「of course（當然）」；詢問民眾黨是否需要黃珊珊？柯強調，「民眾黨需要所有的人。」