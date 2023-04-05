每個人都有喜歡的穿著打扮，一名女網友日前指出，朋友這1年多來特別喜歡穿緊身褲，覺得她這樣私密處會悶壞，一直勸對方改穿寬褲，通風又舒適，但朋友不理讓她不滿，認為朋友這樣子對自己身體很不好，此言一出不少網友認為她管太多了。

原PO日前在Dcard表示，那位朋友很喜歡穿緊身褲，從大一到現在穿1年多了，但原PO認為一直穿緊身褲不好，所以勸朋友改穿寬鬆一點的褲子，像是寬褲。但朋友不理會，因此原PO氣到忍不住上網發文，若朋友未來因為一直穿緊身褲而導致私密處感染生病，真的是自己活該。

原PO表示，很不解有寬褲可以穿，為什麼要每天穿緊身褲上課，對自己身體不好，「實在不懂朋友為何還喜歡每天穿緊身褲，作賤自己的身體」。

此話一出令不少網友認為原PO管太多，「關你什麼事，那她的妹妹（私密處），又不是你的」、「我覺得妳已經提醒了，這是人家的選擇，老實說不用干涉吧」、「對不起，但我覺得妳講話語氣好討厭，也許朋友穿緊身褲比較舒服，還有漂亮啊」、「妳好可怕，穿緊身褲就叫作賤自己？」還有人說「她是不是身材很好」、「我阿嬤都不管我穿什麼了」。