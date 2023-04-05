為迎接高雄演唱會熱潮，鼓山魚市場自3月18起至4月16的每周六日特別推出「酒肉朋魷 Party all night」活動，憑高雄任一場演唱會票根及鼓山魚市場館內不限金額消費，即可至津漁聚物所免費兌換限量燒烤魷魚及啤酒各一份。（高雄市海洋局提供／林雅惠傳真）

為迎接高雄演唱會熱潮，鼓山魚市場自3月18起至4月16的每周六日特別推出「酒肉朋魷 Party all night」活動，憑高雄任一場演唱會票根及鼓山魚市場館內不限金額消費，即可至津漁聚物所免費兌換限量燒烤魷魚及啤酒各一份。

此外，在兒童節連假後續4月份周末假期也規畫限定主題活動、風格市集等，讓民眾可以在週末看表演、吃美食、吹海風、放輕鬆。

海洋局表示，鼓山漁港為高雄市第一個現代化漁港，坐落於哈瑪星聚落，亦為高雄遠洋漁業發祥地，鼓山魚市場毗鄰該港，故有臨水岸的特殊性及海港特有的風情，經市府規畫開發後，前往該地可見旗鼓航線來回交織，亦可遠眺高雄港一港口及旗后山燈塔，高雄山水美景盡收眼底，非常值得一遊。

鼓山漁港目前委由南仁湖育樂公司營運管理，該場域近期內除配合市府演唱會經濟活動外，針對內部空間、攤商展售內容及可提供之相關服務，也正依據市府建議修正調整，以提供來往遊人更舒適的休憩感受，透由4月份活動熱鬧登場，清明連假期間造訪遊客人潮眾多。

時序進入4月後，鼓山魚市場推出各式相應活動如下：從4月8日起將舉辦「草食百老匯-動物派對市集」，全場域攤位皆為素食特色餐點，同步提倡環保意念，讓素食變的更平易近人，使用環保餐具更享有專屬優惠喔！

近年也因復古風潮再次爆紅，緊接4月15日至4月16日辦理「交個椪友吧！椪糖DIY」活動，現場提供民眾親手製作椪糖，傳承台灣古早味文化。

4月22日至4月23日則結集多家質感攤商及輕食小點，舉辦「好識集-質感選物日」 最CHILL的港岸市集，好吃好逛。

4月30舉辦「出動吧！小小波麗士！」小小警察體驗營，藉由豐富的體驗活動， 學習生活小知識，激發孩子對未來的無限淺能，現場亦有準備可愛小巧的警察制服提供參與活動的小朋友穿著，就是要讓民眾每一周前往該區都能感受到全新不同的氛圍並參與到各式活潑有趣的活動。