一名男網友分享，房東最近因為各種原因說要漲租，零零總總加起來比起當初簽約時調漲1300元，讓原PO超級苦惱，引起網友討論。根據內政部網站，房東於租賃期間任意調漲房租，依照消費者保護法規定，房客可拒絕或向政府申訴，若房東遲遲不改善恐被罰款5萬至50萬元。

目前就讀大學的男網友在Dcard分享，最近房東巧立名目要漲價，先是說每月要加收公共水費和網路費300元，又說要漲房租500元，直到最近又說物價上漲，房租可能還要再調漲500元，加總起來比簽約時足足多了1300元，讓原PO非常苦惱，也不知道依法房東能否這樣做。

貼文引起網友討論，「合約期限內你不同意就不能漲」、「網路根本沒漲過，而且物價上漲，房子是他的又不會漲」、「不正常啊！簽約簽多少就是給多少，除非更改合約」、「遇到這種房東快逃吧」、「記得合約期限內不能漲」、「合約期間不能漲，隨便就改來改去的話，還簽什麼合約？」

根據內政部官網，為保障房客租屋權益，依照「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」第4點規定，出租人於租賃期間不得藉任何理由調漲租金。房東若任意漲租，依消費者保護法第17條及第56條之1規定，該約定無效，房客可拒絕房東要求，或向當地政府消保或地政單位申訴，主管機關令其限期改正而不改正者，最高可處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。