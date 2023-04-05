7-11「CITY CAFE蜂蜜美式咖啡」，60元起。（7-11提供）

珍煮丹「山茶花採蜜 檸檬桂花」，55元起。（珍煮丹提供）

金色三麥「MISSS蜂蜜氣泡酒」，每瓶定價499元。（金色三麥提供）

4月春暖花開迎來蜜蜂採蜜時節，據外部市調統計，有近4成人喜愛蜂蜜取代砂糖入飲品，減輕身體負擔，且輕熟女就占了7成，讓超商與連鎖餐飲抓住甜蜜商機開賣清爽飲品。

疫後健康飲食風潮席捲，有超過5成人一周會喝一次養生飲品，全家主打自有品牌FamiCollection飲品「人蔘石榴蜂蜜水」，以韓國6年紅蔘搭石榴和蜂蜜，味道酸甜順口並飄散淡淡紅蔘香氣，讓外食族能享用相對低負擔的飲品解饞。

7-11觀察現調風味飲在午後時段相當熱銷，攜手蜜蜂工坊推「CITY CAFE蜂蜜拿鐵」，以CITY CAFE美式咖啡調和在地荔枝蜜與泰國龍眼蜜，果香清甜、蜜味豐厚，適合開工打氣的嘗鮮新選擇，18日前CITY CAFE蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價。

喜愛蜂蜜的民眾當中有超過3成人認為絕配搭檔非檸檬莫屬，手搖飲店珍煮丹就推「山茶花採蜜 檸檬桂花」，除了能品味到茶香外，蜂蜜的甜與檸檬的酸相互襯托，加上桂花凍增添咀嚼感，使飲品豐富度提升。

蜂蜜百搭特色也被金色三麥相中，年初推出全新力作「MISSS蜂蜜氣泡酒」，選用台灣龍眼蜜、荔枝蜜，100％純蜜結合香檳酵母釀造，自然發酵出細緻氣泡和微甜不膩的圓潤蜜香，上市後平均30秒賣出一瓶，開賣4天萬瓶賣光，因此即日起再次限量回歸，標榜作為餐前酒也適合。飲酒過量有害健康。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！