兩名70多歲的女子，30多年來每天結伴晨泳，但兩人都微胖有小腹，且有高血糖、脂肪肝及膽結石，且因體重過重，導致退化性關節炎，而需要置換人工關節，醫師原本不解為何堪稱運動健將的兩名女子，還會有體重過胖，及衍生出來的慢性病，女子自述應該是運動完吃比較多導致。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書分享上述案例。他表示，他很佩服這兩位女子能保持晨泳的毅力，但也疑惑為這樣的長期運動未讓她們比較瘦，女子笑著回答「應該是運動完吃比較多」所導致。

錢政弘表示，他認為有此可能，因為他個人的經驗也是每次游泳完會覺得特別餓，他查閱文獻後發現，2020年《食慾》（Appetite）期刊曾刊登一篇研究討論「游泳後會不會吃得比較多？」結果顯示，游泳消耗能量沒有特別多，但會讓人特別容易飢餓。

該研究作者推論可能的原因與體溫有關，游泳時身體會不斷地運動產生熱能，但很快的就被冷水帶走，身體在冷的環境下，會透過多吃食物來製造熱能。所以長期晨泳下來，一不注意就吃太多，反而越運動越胖。

錢政弘提醒，運動對健康有益，但運動後須控制食量，以免進食過量導致體重增加，反而會造成身體器官、關節更大的負擔，那就不利健康了。