位於一心市場的幸福潤餅在餅皮內包入三層肉丁，還可依飲食喜好客製化。（經發局提供／張亦惠台中傳真）

台中市政府經發局搜羅台中市的潤餅店供民眾參考。（經發局提供／張亦惠台中傳真）

清明節除祭祖掃墓外，民眾也會買潤餅吃，台中就有多家不只清明節，平時生意也超好的潤餅店，經發局表示，包括大雅第一市場「豐裕製麵潤餅」、一心市場「幸福潤餅」、南屯市場「七餅鋪潤餅」、建國市場「菜薌潤餅」等，市府也對攤商食材定期抽檢及落實原產地標示，讓民眾吃得安心。

經發局長張峯源表示，台中傳統市場有不少傳統美食，例如大雅第一市場「豐裕製麵潤餅」，每捲包入厚實帶嚼勁的紅燒肉，加上炸豆皮、高麗菜、蘋果、豆芽菜、地瓜，最後撒上花生粉，食材豐富，口感爽脆；一心市場「幸福潤餅」包入三層肉丁，肉汁四溢、口齒留香，可依飲食喜好客製化；南屯市場「七餅鋪潤餅」手工現做春捲皮及低油糖製作食材，新鮮美味；還有建國市場「菜薌潤餅」，自製Q軟有嚼勁潤餅皮，包入當天新鮮製作食材。

經發局指出，除了傳統市場外，夜市也能吃到美味的潤餅，例如忠孝路觀光夜市的「忠孝潤餅」、「老牌潤餅大王」，中華路夜市的「潤餅之家」及長億夜市的「馮氏潤餅」，多已經營超過3、40年，是銅板價就能享受的美食。

經發局也推薦想自製潤餅的民眾到第二市場「文忠行春捲皮」、第三市場「金大裕」及向上市場「向上潤餅」，另建國、第五、沙鹿、烏日、霧峰、豐原、梧棲第一、大肚第一、清水第一、太平、東興及水湳市場，皆有單賣餅皮，每家餅皮各有特色。