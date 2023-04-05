移工坐在石笱排水護岸垂釣，等待魚兒上鈎。（孫英哲攝）

移工坐在石笱排水護岸垂釣，見魚兒上鈎再跳回岸邊。（孫英哲攝）

石笱排水是彰化縣大村鄉境內重要的區域排水，陸續完成護岸整治等工程後，不再散發惡臭，每逢假日還吸引許多移工前來垂釣，然因移工大都在沒有任何安全措施下，直接坐在高近3公尺的護岸上垂釣，見魚兒上鈎再跳回岸邊，雖身手矯健了得，但讓人看了替其安危捏一把冷汗。

石笱排水匯集彰化縣八卦山脈雨水，沿線流經大村鄉、員林市、社頭鄉、花壇鄉、鹿港鎮、秀水鄉等6鄉鎮市後，再匯入洋子厝溪，總長逾20公里。

彰化縣政府近年陸續完排水護岸及底泥清淤等整治工程後，讓石笱排水呈現新風貌，民眾也發現石笱排水不再像以往散發異味，且在石笱排水內還有不少魚類棲息，生態日益豐富。

近來每逢假日總有移工帶著釣竿及冰桶前往石笱排水垂釣，無需等太久，就有肥美的吳郭魚及土虱上鈎，成果豐碩，但民眾發現移工竟都直接就坐在高約3公尺的堤岸，雙腳就掛在空中晃，魚兒上釣後再跳回堤岸道路，過程險象環生。

彰化縣消防局指出，該局於縣內各水域均設有救生圈架，包括石笱排水沿線也都有設置，救生圈架內救生圈及浮水繩，提醒民眾從事垂釣等休閒活動時，也應注意自身安全，勿置身險境。