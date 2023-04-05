取自蔡英文臉書

取自蔡英文臉書

取自蔡英文臉書

蔡英文總統當地時間4日晚間抵達美國洛杉磯 ，美國在台協會主席羅森柏格前往迎機，隨即前往下榻飯店，熱情的僑胞早早就趕來飯店門口迎接，車隊抵達時大喊「總統好」、「小英總統我愛妳」 ，對面道路則是的大陸僑民，不過僅數十人，聲勢全被壓過去。

今晚飯店門口湧入200多名僑胞，把飯店前的走道全都佔滿，手中揮舞中華民國和美國國旗，拉著「歡迎蔡英文總統蒞臨洛杉磯」的布條相迎。

有人手持蔡英文的照片高喊「小英小英，我愛你」，還有人拿著「台灣加油」的看板，蔡英文一下車，就被一波波「總統好」的聲浪淹 沒，短短幾公尺，蔡英文走了快10分鐘，還有人拿出紙筆要求簽名，不過因天色已晚，蔡英文趕緊說「下次再簽」。

蔡英文抵洛杉磯 台僑歡迎陣仗力壓抗議陸僑

由於美國眾議院議長麥卡錫和總統府都已正式宣布5日將進行「蔡麥會」，大陸僑民之前即揚言要大規模抗議，不過今天在對街抗議的大陸僑民顯得稀稀疏疏，口號也不斷重複「反對台獨」，一旁還有大陸民運人士高喊「支持蔡英文」，還畫了蔡英文畫像歡迎過境美國，雙方險爆衝突。

蔡英文抵達洛杉磯的重頭戲，就是明天在雷根圖書館與眾議院議長麥卡錫會面，蔡英文進入飯店後，向門外的僑胞揮揮手，隨即快步走進電梯。