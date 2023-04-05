高麗菜因量多產銷失衡，民進黨雲林縣黨部包下水林鄉3、4分地高麗菜田，5日邀民眾自採，10元可採2顆高麗菜，1顆自己帶回家享用，1顆捐給水林鄉公所為長青食堂加菜，吸引上千人前來，民眾說菜市場1顆高麗菜約賣2、30元，自採10元非常便宜還可幫助長者，一舉兩得，花了100元帶回10顆高麗菜，夠吃1星期。

今年高麗菜盛產豐收，全台高麗菜5大產區雲林縣、南投縣、宜蘭縣、彰化縣、台中市，都出現高麗菜田開放自採自售情況，每顆10至20元不等，雲林為全台最大高麗菜產區，民進黨雲林縣黨部為幫助農民銷售高麗菜，特別選在5日清明節號召青年遊子返鄉掃墓，同時自採高麗菜作公益。

民眾表示，清明連假回雲林老家掃墓，順便帶全家來採高麗菜，不僅價廉物美，也讓孩子體驗下田，小朋友第一次採收農作，都覺得很有趣，他則利用機會告訴孩子農民的辛苦，除了要到田裡施肥、灌溉、除草，生產過剩時要面臨菜價下跌問題，遇颱風大雨則可能血本無歸，是很好的生活教育。

農民說，田裡的高麗菜是初秋品種，種植期間沒遇到天災，所以生長情況非常好，每顆都在1公斤以上，還有一些達3公斤，因採收人工成本、運輸費用過高不敷成本，原本打算耕除，很高興有人包下來作公益，讓他有些收入，對家計不無小補。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠指出，5日上午9點到下午4點開放採高麗菜，不少民眾攜家帶眷前來，有人一買就是2、30顆，要帶回去與親友分享。高麗菜富含各種維生素與鈣、磷、鉀等營養素，且膳食纖維可幫助消化，非常適合長者食用，因此將高麗菜送給長青食堂加菜，讓老人家「吃當季、食在地」顧健康。