警方查扣大麻植株等證物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

台南1名綽號「阿榮」的陳姓男子，因施用大麻成癮，但每月約3萬多元的薪水無法支應吸毒開銷，竟異想天開，利用網路取得的大麻栽種資訊，自行摸索在家中嘗試栽種。警方接獲線報後，去3月30日到他住處搜索，果然發現大麻植株、大麻種子等證物，但他所栽種的大麻成株量也不夠他吸食，因乾枯被棄置在頂樓陽台，訊後依法送辦。

高雄市政府警察局刑警大隊偵查第四隊與內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊偵六隊於年初接獲線報，指出1名綽號「阿榮」43歲陳姓男子，從去年12月起，利用管道購得大麻種子及栽種器具，涉嫌非法栽種大麻嫌疑重大。

專案小組經近3個月持續派員蒐證調查，發現「阿榮」是名作業員，因施用大麻成癮，每月約3萬多元的薪水無法支應吸毒開銷，竟異想天開，利用網路取得的大麻栽種資訊，自行摸索在家中嘗試栽種。

警方於3月30日到他台南住處搜索，並於頂樓查扣3株大麻植株、5包大麻花、1包大麻種子、大麻葉、研磨器、育苗盆、肥料、水煙斗及栽種紙箱等證物，不過他所栽種的大麻成株，因乾枯被棄置在頂樓陽台，量也不夠他吸食，仍然持續向他人購買大麻來吸食。全案並依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

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