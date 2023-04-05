據共同社中文網的消息，政府消息人士透露，日本駐中國大使館人員4日獲准對安斯泰來製藥廠（Astellas Pharma）北京子公司日籍高層進行領事探視。這名50多歲的男子目前健康良好，大使館要求中方儘早放人。

中國外交部發言人毛寧日前在例行記者會表示，這名日人「涉嫌從事間諜活動」，違反中國「刑法」、「反間諜法」。

林芳正本月2日與中國國務委員兼外交部長秦剛會談時曾對此提出抗議，要求中方盡早放人。秦剛則指中方將依法處置。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120405