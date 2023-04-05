天氣漸熱，茶湯會今年4月以「四季如春」為主題，推出四季春系列新品，包括四季春、果果四季春、QQ檸檬四季春等，茶湯金黃、清香甘醇，讓人喝了如沐春風。同時也與樂扣樂扣LocknLock合作，推出「茶湯同樂杯」環保杯，除了瓶身採用不含雙酚A的Tritan材質、擁有700ml大容量，並附有粗吸管、上蓋及矽膠提帶，不僅安全環保，更方便隨身攜帶。

茶湯會4月以「四季如春」為主題，推出四季春系列新品，包括四季春（左起）、果果四季春、QQ檸檬四季春等。（茶湯會提供）

茶湯會四季春系列新品清香甘醇，即日起全門市開賣，主打四季春、果果四季春，以及QQ檬檬四季春。其中「四季春」原茶品選半醱酵優質四季春，茶湯鮮綠金黃，帶有天然迷人花香、清香甘甜，甘醇爽口；「果果四季春」以四季春為茶底，加上台灣愛文芒果以及百香果，再搭配爽脆椰果與Q彈小珍珠，酸甜中富有層次感與清新茶香，又可享受咀嚼樂趣；「QQ檬檬四季春」則加入新鮮檸檬調和，再搭配Q脆寒天和小珍珠，風味鮮爽酸甜。

茶湯會也與國際品牌「樂扣樂扣LocknLock」合作，推出「茶湯同樂杯」品牌環保杯，專門為盛裝手搖飲量身打造，瓶身使用品質優良Tritan材質，安全環保、不含雙酚A，擁有700ml大容量，可盛裝大多數L杯飲品；隨杯附有可以360度旋轉的環保粗吸管，飲用加料飲品輕鬆不費力；同時貼心設計矽膠提袋，以及防塵上蓋，更方便隨身攜帶。即日起於茶湯會門市消費即可用550元加購。

「茶湯會雞蛋糕」推出茶香系列新口味，加入斯里蘭卡紅茶茶葉，調和香醇鮮奶製成茶味餅皮。（茶湯會提供）

此外，去年夏天上市後持續熱賣的「茶湯會雞蛋糕」，也推出茶香系列新口味。全系列加入茶香馥郁的斯里蘭卡紅茶茶葉，調和香醇鮮奶製成「茶味餅皮」，每日現點現烤、飄香出爐。一樣有可愛別緻的微笑珍珠、外帶杯，以及經典茶葉造型，訴求美味又吸睛。