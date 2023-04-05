台鐵蘇姓列車長愛慕某女同事猛烈追求被拒，2021年11月起不斷傳訊息、盯梢騷擾，在火車上圍逼質問為何「不跟他當朋友」，女同事被嚇到崩潰大哭，在《跟騷法》生效後，蘇也不怕，持續監視偷拍、死纏爛打，甚至影響她工作而造成車次延誤，女同事不忍了報警。蘇坦承盯梢，但辯稱沒跟蹤，被依跟蹤騷擾罪起訴。

台鐵蘇姓列車長愛慕某女同事展開猛烈追求，女同事多次明確拒絕，他仍苦追不放棄，自2021年11月2日至2022年4月6日期間，以LINE傳訊息示愛14次，到工作場所盯梢、守候，還在火車上將她圍逼到角落質問，把她嚇到崩潰痛哭。

《跟蹤騷擾防治法 》在2022年6月1日生效，蘇男仍不罷手， 2022年6月7日起陸續到女同事工作的剪票口盯梢、守候，逼問：「為什麼不理我？」、「為什麼不跟我當朋友？」，女同事警告要報警；蘇男在022年6月11日再到她工作場所逼近質問，影響她的工作，還導致車次延誤。

女同事封鎖蘇男的LINE，但蘇在她生日當天委託朋友轉傳訊息，要求「再給機會當朋友」，並尾隨跟蹤，女同事憤而暫解除封鎖，傳訊告知蘇，她被騷擾到看精神科吃藥，連生日也不放過，讓她害怕、崩潰；蘇男竟回覆要求「恢復互動」，「不要被她討厭」，「不想要她被別人追走」。

鐵路警察局台中分局調查後，同年9月間對蘇男核發書面告誡書，但蘇仍在同年10月19日搭火車到到女同事工作場所盯梢、守候，她憤而向鐵路警察局報案。

蘇男到案坦承盯梢，但否認跟蹤，並辯稱他拍攝女同事是怕以後可能再也看不到她了；靠近女同事，是希望她不要把他當陌生人。

檢察官認定2022年6月至8月期間的騷擾行為視為一罪，鐵路警察局核發告誡書後的跟騷行為1罪，依犯違反跟蹤騷擾防治法2罪將他起訴。