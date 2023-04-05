台東縣政府清明連假舉辦「東浪嘉年華」，近3萬人湧入杉原灣。（台東縣政府提供）

台東縣政府清明連假舉辦「東浪嘉年華」，近3萬人湧入杉原灣。（台東縣政府提供）

台東縣政府清明連假舉辦「東浪嘉年華」，近3萬人湧入杉原灣。（台東縣政府提供）

台東縣政府清明連假舉辦「東浪嘉年華」，近3萬人湧入杉原灣。（台東縣政府提供）

清明連假期間，台東縣政府在杉原灣舉辦「東浪嘉年華」，首度加入「尬電」元素，連續4晚共24組卡司輪番上陣，共計湧入近3萬人潮，光是昨晚就有超過1萬人，最後在「動力火車」壓軸及煙火秀引爆現場氛圍至最高潮，也為4天的沙灘音樂會畫下完美句點。

台東縣政府辦理「2023東浪嘉年華」，從4月1日至4日一連4天晚間所舉辦有史以來第一場的杉原灣沙灘音樂會，活動力邀知名音樂人Matzka擔任音樂總監，集結各類音樂中的翹楚，包括玖壹壹、Matzka、黃小琥、阿爆Abao、「國民姐夫」DJ KOO具俊曄、 RayRay、孫盛希及動力火車領軍，與在地知名舞團、樂團等卡司，滿足民眾視覺與聽覺的雙重饗宴。

昨天晚上最終場天氣放晴，天空高掛一輪明明，邀請到兄弟職責、 阿蘭 AC、追風少女 FALI、TOTEM 圖騰樂團，台下民眾隨節奏搖擺跳動吶喊，而最後金曲獎最佳新人-持修及不滅的天團「動力火車」壓軸演出，更引爆現場氛圍至最高潮。

台東縣政府也表示，活動期間交通接駁車疏運狀況良好，4天音樂會期間均在30分鐘內完成疏運，而在地「莿桐部落」為做好活動期間垃圾清理及現場環境維護工作，晚會期間也加入一起維護環境，從舞台前到沙灘、戲水區，莿桐部落族人不間斷地進行清潔工作，迅速還原場地清潔。

而除了4個晚上的音樂會活動之外，1到5日白天有沙灘遊憩活動，如大型風箏展演、親子沙雕、親子趴板及南島沙灘部落體驗，5天東浪嘉年華逾3萬人湧入杉原灣。