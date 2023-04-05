有民眾在抖音貼影片，指稱他日前行經忠孝東路華山特區時，遇到警察疏導交通，他的車明明沒碰到警察，對方卻腿彎了一下「假裝被撞到」，好像是在「碰瓷」，對此中正一公布執勤影像回應，對方不聽疏導執意右切，車子非常靠近員警，員警也從未講過「被撞」一詞。

根據影像，中正一交通分隊員警在華山特區停車場入口執勤，一排停在紅線等進停車場的車子一一被他疏導離開，這時1部黑色自小客車靠近，警方告知此處不能排隊，要他們改往市民大道進入。

只見副駕駛的人抱怨「我們等很久了」，員警回答「這邊就不能停啊」，但黑車仍執意右切，員警此時表示「硬要擠是不是啊？」但過程中並未提到「碰撞」，員警也沒有表示他有被撞到，黑車後來轉左離開，員警也繼續進行疏導工作，相關指控與事實不符。

中正一分局特別提醒駕駛人，應確實配合警方及指揮人員疏導管制作為，以維護整體用路安全與順暢。