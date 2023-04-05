知名資深音樂人杜自持，與歌壇天王天后有過密切合作，可謂把他們攀向事業顛峰的幕後推手，其中以與劉德華的合作最廣為人知，更曾多次擔任他巡演的音樂總監，近來杜自持接受媒體專訪時，坦言因為一件事愧對劉德華多年，如今也公開向他道歉。

杜自持接受電台《舊日的足跡》訪問，聊及與劉德華的合作經驗，兩人曾在1992年合開錄音室及唱片公司，並與諸位大咖藝人像是林憶蓮、張國榮等人合作，未料這些人合作過後就沒有下文，讓他覺得一個人做音樂太孤獨，便跳槽至知名唱片公司EMI，由於未在第一時間通知劉德華，據悉讓對方有些不開心，事隔20多年，他坦承當年劉德華曾詢問未來規劃，但礙於不知道如何開口，便未坦言直說，也藉此公開道歉：「華仔，不好意思，當初我入EMI都沒有跟你提過，是我不對」。

對於曾傳言他拿煙灰缸扔劉德華，杜自持否認此烏龍傳言，重申此事絕對沒有發生過，認為劉德華講的應該是自己的父親，看到樂師做不好，便向對方扔擲煙灰缸一事，接著強調：「我爸爸吸煙，我沒有，何來煙灰缸？」認為劉德華指的並非自己。

至於曾與「永遠的哥哥」張國榮合作過的他，提到某年擔任他巡迴演唱會的樂手時，因為排練遲到得摸黑走到座位，卻不慎跌落7尺高的升降台，導致膝蓋碎裂，張國榮當時還帶了大玩偶探望打氣，未料幾個月後，他便離開人世，留給世人無限緬懷，他也提及事發前幾個月，還曾一起錄製節目，但完全看不出任何異樣。

杜自持曾與張國榮短暫合作過。(圖／中時資料照片)

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