新竹市北區金竹里嚴重缺乏停車空間，許多車輛長期停放在狹小巷弄中，周邊武陵路與公道五路四段路口的橋下空間取消收費後，長時間被車輛占用環境髒亂，日前民代與國產署新竹辦事處、公路總局與市府交通處、里長共同會勘，市府後續將評估，朝開闢收費停車場辦理。

新竹市金竹里人口約7000多人，為竹市北區第2大里，然而里內嚴重缺乏停車空間。市議員林彥甫指出，目前的武陵路橋下停車場月租停車位1位難求，加上金竹、舊社等里多數老舊透天住宅，缺乏停車空間，長期停放在狹小巷弄中，影響交通順暢和行車安全。

金竹里周邊一處位於武陵路與公道五路四段路口的橋下空間，日前新竹市政府因故取消收費後，長時間被車輛佔用，甚至有車子因久置而布滿灰塵。立委邱顯智認為，國產署既然沒有使用計畫，且現行已被車輛占用又環境髒亂，應朝無償撥用給市府的方式，協助改善地方停車空間不足的問題。

邱顯智、林彥甫日前邀請該土地所有權人國產署新竹辦事處、交通部公路總局與新竹市政府交通處和金竹里長葉家榮到現場會勘，共同討論合作方案，會中也陸續達成共識。

後續市府將評估朝開闢收費停車場方式進行，未來此處市府若開闢為路外停車場，完工後預計金竹里將可增加約40格汽車停車位，可望紓解里內停車空間的不足問題。

國產署新竹辦事處同意，若新竹市政府評估成本效益後確有開闢停車場的需求，將無償撥用土地給市府。交通部公路總局則表示，雖現在無前例，但也同意租用土地給市府，不過後續須提供設計規劃圖，確認不影響高架道路使用和維護管理。