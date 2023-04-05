職棒啦啦隊女神李多慧，將以「樂天女孩Rakuten Girls」身分於14日出席在台首場應援活動，讓台灣球迷相當期待，而在她最新的影片中除透露來台目的，以及球團給予的待遇外，也提到自己的理想型條件，並向未來老公喊話「想生5個以上」。

李多慧日前在個人YouTube頻道中，整理了粉絲網友各式各樣的問題，並逐一在影片中答覆，其中有粉絲問到她理想型的男友，她則列舉出「要會顧家」、「相處合得來」以及「能接受她的個性」等3項擇偶條件，接著，她補充，希望對方個性「像平靜的湖泊般沉穩」她表示，對於長相、年紀並沒有限制，希望自己更專注在對方心靈上。

此外，她也被問及結婚相關問題，她提到，自己對婚姻相當憧憬，希望能有個屬於自己的家庭，至於小孩她則興奮地說：「想生一個與我一模一樣的女兒」未來也想多生一點孩子「至少要生3個，多的話想生5個或以上」最後，更向未來老公喊話要加油。

事實上，影片的最後李多慧透露，之所以會來台是想多累積海外經驗，也認為在海外擔任啦啦隊員是得來不易的機會「一定要抓住，就決心去台灣了」雖然在台的薪水酬勞比在韓國高一些，但她強調自己絕對不是因為錢加入；另外，台灣的住宿問題，她則説：「非常感謝樂天桃猿提供她住處還有機票」。