台灣國旅被酸很盤，臉書粉專《美黛子遊日本》分享日本札幌一間飯店，入住一晚只要台幣2800元，價格算是中等，但附贈超豪華的早餐，各式各樣的海鮮吃到飽，甜蝦、鮪魚、鮭魚卵、鮭魚、蟹肉和干貝應有盡有，讓不少網友看了口水直流。

臉書粉專《美黛子遊日本》今天發文分享，入住日本札幌一間飯店，雙人房一晚2800元，還附贈超浮誇的早餐「海鮮丼吃到飽」，甜蝦、鮪魚、鮭魚卵、鮭魚、蟹肉和干貝通通都有，讓她興奮直呼絕對要吃爆。

從照片中可見，桌上擺著超豐盛的「海鮮套餐」，一碗份量十足的海鮮丼，上面被大量的鮭魚卵覆蓋，丼飯旁邊還擺著3個小碟子，裡面分別是蝦子、鮪魚泥和炙燒鮭魚生魚片，讓人看了食指大動、口水直流。

超豪華早餐吸引了3千多人朝聖，不少網友留言討論，「反觀台灣5000元的住宿這些都沒有」、「不狂吃對不起父母與腸胃」、「反觀台灣的觀光，真的盤爆」、「3月就是住這裡，把鮭魚卵丼飯當滷肉飯吃」、「誇張！完全感覺不出來只是早餐而已」。