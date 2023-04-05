我國駐匈牙利代表劉世忠2日在臉書分享了兒子學校國際嘉年華的照片，但卻將國旗用作攤位的墊桌布，引發外界批評。對此，前駐紐西蘭代表介文汲預言，只要駐外人員內心對國家沒有真正的尊重，類似的事件就會繼續上演。

介文汲今（5）日接受《中天新聞》訪問時表示，劉世忠應該要對國旗負責任，並維持國旗的尊嚴，他質疑，把國旗拿去當墊桌布用，是要叫其他人如何尊敬你的國家？他也直言，如果是駐匈牙利代表處將國旗拿去當墊桌布，那麼其必須要負很大的責任。

介文汲點出，劉世忠是民進黨黨工出身，後獲得政治任命，若他再這樣把中華民國當「遮羞布」，內心對國家沒有真正的尊敬，類似的事件還會再上演。

另外，新黨台北市議員侯漢廷也直言，會有這種行為，是因為連總統蔡英文都不熱愛中華民國、民進黨也把中華民國當作流亡政權，或是「借殼上市」，所以對外人員會不尊重國家，是「上樑不正下樑歪」。