桃園青埔去年底在實價登錄爆出每坪逾75萬元的新高價，引發熱議，議員直言，實價登錄應值得信賴，但出包非首例，業者賺到免費廣告，政府淪炒房打手，呼籲應嚴審過濾。地政局指出，該案登載錯誤已立即下架開罰3萬，強調預售屋累積10筆才會揭露，平時除系統自動比對價格波動示警，也會人工抽查，防堵不實。

「中壢房市竟然出現7字頭房價」議員謝美英和張桂綿說，根據地政局調查，桃園房市成交平均價格，大樓平均每坪23.8萬、公寓16.1萬，各區成交均價以龜山最高達27萬、桃園居次25.3萬、蘆竹24.9萬，但中壢青埔地區去年底竟在實價登錄爆出每坪75.16萬元的交易金額，創下青埔當地新高價，比行情超出20萬元。

謝美英說，驚人天價非首例，過去台南和新竹市也出現登錄異常，都是因為車位面積未確實登錄，導致單價從3字頭暴增至6、7字頭，雖然之後遭下架，但已賺到討論熱度，等同打了免費廣告。

謝美英直言，民眾買房多先上實價登錄網站搜尋房價，「內政部不動產交易實價登錄查詢服務網」應值得信任，不能淪為不肖廠商作價、炒房工具，地政局責無旁貸，一定要嚴查、重懲。

地政局指出，青埔75萬的預售屋是因漏計車位面積導致單價飆高，蘆竹地政事務所去年11月發現申報價格資訊偏離市場行情，立即將該戶申報資訊隱匿，今年1月也依平均地權條例對業者申報資訊錯誤部分裁處3萬元罰鍰。

地政局指出，系統會主動針對偏離行情價格示警，地政局也會不定期抽查，像是去年預售屋共申報1萬7902件，查核1856件，查核比率為10.37％，超過內政部規定的9.5％，且去年開始全面實地查核，所有預售建案至少查核過一輪，共查了181個建案，避免集中查核少數銷售量大的建案。

地政局也分析，實價登錄申報錯誤原因，以價格資訊未依買賣契約書填寫、建物面積登打錯誤、車位資訊遺漏申報等為主，去年申報錯誤有14件、共裁罰42萬元。今年截至2月共申報1751件，僅1件申報錯誤、裁罰3萬元，申報錯誤比率並不高，但仍會持續辦理實價登錄宣導，並積極查核，以維護不動產市場資訊透明化及交易安全。