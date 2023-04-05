南投縣竹山鎮克明宮舉行清明思親超拔法會，歷時5天祈安、禮斗、消災、植福祭典5日圓滿結束，廟方準備竹筍飯、炸蕃薯、竹筍控肉等深具竹山特色的料理，供信眾品嚐、呷平安；另外還有2000名信眾有機會獲得限量禮盒，推廣竹山鹿谷的好茶及竹工藝，賜予好運氣。

南投縣竹山鎮克明宮主祀關聖帝君，為地方的重要信仰中心。（楊靜茹攝）

竹山鎮克明宮主祀關聖帝君，為地方的重要信仰中心。克明宮主委楊非武說，1日至5日是清明節連假，受到恩主公（關聖帝君）指點舉辦為期5天的超拔法會，為信眾祈安、禮斗、消災、植福。南投縣長許淑華、立委馬文君等人也出席，法會5日圓滿結束。

許淑華說，克明宮所有委員共同努力下，不僅透過活動傳揚宗教文化、淨化人心，關懷弱勢也不遺餘力，更在文化、教育等方面貢獻良多，堪為宗教團提典範，縣府將繼續支持克明宮推動宗教、文化、教育活動，期使宗教、文教等各方面都能持續提升。

竹山克明宮舉行為期5天的清明思親超拔法會，法會5日圓滿結束，提供竹筍、蕃薯等地方特色料理供信眾呷平安。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣府指出，克明宮舉行清明思親超拔法會，為信眾祈福消災，透過宗教活動帶動地方觀光，縣府與鹿谷鄉、竹山鎮公所及農會合作，準備以茶、竹藝、陶瓷等在地農特產為主的2000份限量禮盒，賜與信眾好運並推展觀光，另也準備竹筍飯、炸蕃薯、竹筍控肉等在地料理，供信眾品嚐、呷平安。