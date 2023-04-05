兒童清明節5天連假，觀旅局斥資1500萬元改善自行車道周邊景觀，包括改造自行車道起點，施作環形框景造霧，朴子口車站周邊重現鐵支路旁農村生活場景，帶領遊客走進入充滿歷史足跡「舊山線」歲月等；連日來吸引大批民眾蜂擁前往騎乘自行車運動兼休閒。

觀旅局指出，后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊兩線交匯處為舊山線「豐原北號誌站」，市府以鐵道文化元素營造過往蒸汽火車行經時噴發的水霧，每天上午11時起至下午5時間，共8次造霧；讓遊客穿行於煙嵐的迷人色彩中，體驗舊時鐵道文化獨有魅力，也提供降溫的舒適體驗。

市府以鐵道文化元素營造過往蒸汽火車行經時噴發的水霧，體驗舊時鐵道文化獨有魅力。(陳世宗攝)

觀旅局表示，市府也重整東豐自行車綠廊0.8K處、朴子口車站周邊環境，以鐵支路旁農村生活場景為主軸，在舊月台側利用鄉村常見植栽營造畫面，旅客騎行至此可停留於朴子口車站月台，漫步留下充滿綠蔭魅力的景點照，讓民眾清明連假期間，以舒適愜意騎乘步調舊地新遊。

附近經營自行車出租的業者說，兒童清明5天連假，受到天公作美所賜，吸引中部地區民眾，攜家帶眷前往騎車運動兼休閒，遊客看到觀旅局新設施都覺得很不一樣，不再是一成不變；尤其是民眾騎乘累了，中途還可於朴子口車站月台休息，思古今幽情別具一番詩情畫意。

附近業者強調，受到疫情解封所賜，使得民眾參與戶外活動的頻率增加，兒童清明節5天連假，到東豐及后豐自行車道騎乘自行車的民眾，約是平常星期假日的2至3倍，過去假日蜂擁人潮慢慢回籠，以電動自行車最受年輕人青睞，人潮也帶來錢潮，讓沿途自行車出租業者都笑逐顏開。