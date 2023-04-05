知名鋼琴家邁可森曾以一首〈大黃蜂的飛行〉鋼琴曲席捲全球，獲獎無數的他更成為當代最著名的跨界鋼琴家享譽全球。他的「邁可森 Maksim - The Collection - 音樂會」亞洲站，從二月起在馬來西亞啟航，馬不停蹄地到新加坡與韓國後告一段落；緊接著又隨樂團繼續往歐洲奔赴，三月中旬完成了倫敦以及巴黎的音樂會。

儘管跨越半個地球，邁可森仍帶著不減的熱情，希望能維持在最好的狀態，而台灣將作為「邁可森 Maksim - The Collection - 音樂會」亞洲目前第一、也是唯一一站特攜弦樂團共同演出的國家，不僅為此次音樂會添加新的元素，也是回饋樂迷一直以來的支持，準備與樂迷共度最難忘的春天。

邁可森結束台灣演出後，五月將前往北美進行美加巡演。（好滿意音樂提供）

邁可森歷經英國、法國、大馬各站演奏會後，將於本月16日抵達台北，暌違台灣兩年，當時他不畏疫情堅持將音樂帶來寶島，令人感佩、記憶猶新，提到新冠疫情，他語重心長表示：「當時全世界都停擺了，隔離期間練了很多琴，我很感謝台灣粉絲可以給我一個演奏的機會，在全世界疫情嚴峻情勢下，依然可以在台灣演奏自己的成名曲是一件很幸福的事情。」

邁可森心心念念台灣的小火鍋，表示是人間美味，但不敢吃的食物是動物的肝臟，也因疫情已漸消退，此番來台將把握時光，多留1、2天，想到台灣東部走走、爬爬山，希望多接近自然風光來放鬆靈魂！