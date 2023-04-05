苗栗縣警察局去年12月起啟動大湖草莓、泰安溫泉季交通疏導勤務，警察局交通警察隊，向公路總局第2區養護工程處苗栗工務段，調閱湧入草莓溫泉季人、車次，估計總量約138萬80 車次、414萬240人次，接近苗栗縣總人口數53.5萬人的8倍。

交通警察隊分別統計這4個月車次與人次，以今年1月含春節10天連續假期。湧入63萬2062車次、189萬6186人次最多；其次是2月含228和平紀念日連續假期，22萬9948車次、68萬9844人 次，每日早上10時至下午15時，是旅客進入草莓溫泉季尖峰時段，返程尖峰時段則為下午15時至晚間19時。苗警針對尖峰時段車流方向，延長行車管制號誌時相秒數，適時管控人、車通行，維持道路服務水準。

警方指出，清明連續5天假期，也是縣內草莓溫泉季最後一波高峰，彙整前4天車流及人次總量分別為7萬4912車次、22萬4736人次，每日平均為1萬8728車次、5萬6184人次，苗栗工務段也特別延長台72線快速公路主線綠燈達124秒，以紓解瞬間湧現車流量。

苗栗縣警察局局長莊勝雄表示，今天清明連續假期最後一天，已請各單位警力堅守崗位，有始有終，圓滿完成長達4個月草莓季交通疏導勤務，並將今年執行經驗及精進作為，納入明年規畫勤務參考。