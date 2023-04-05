清明節連假收假日，國道北返車流湧現，5日午後國道3號北上新竹系統到湖口路段車多雍塞。（取自1968APP）

清明節連假收假日，國道北返車流湧現，5日午後北返車潮湧現，國道3號北上新竹系統到湖口路段車多雍塞，時速僅20到30多公里，湖口路段更是走走停停，甚至出現低於20公里的紫爆情形，宛如大型停車場。

清明連假最後一天，5日下午3點多，國道北返車潮湧現，國道1號北上新竹系統到湖口一路車多，時速僅20到30多公里，湖口路段甚至出現低於20公里的紫爆情形。國道3號情形也好不到哪去，1968APP顯示，新竹系統到寶山車多，時速也僅30多公里，用路人可多利用1968等路況APP提早了解車流，以避開車潮。