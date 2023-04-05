王上菲擔任反詐騙宣傳大使，與扮演歹徒的真警察過招竟誤傷對方。（超級紅娛樂提供）

王上菲擔任反詐騙宣傳大使。（超級紅娛樂提供）

王上菲擔任反詐騙宣傳大使。（超級紅娛樂提供）

近年詐騙案件層出不窮，且手法不斷翻新，為擴大反詐騙宣傳效果，新北市淡水警分局邀請在電視劇《台灣X檔案》和《惡靈世界》影集中都飾演刑事偵查隊員的王上菲，擔任「反詐騙宣導大使」拍攝宣導短片；結果王上菲拍攝過程想起過去自己曾被詐騙經驗超生氣，一不小心就把飾演歹徒的真警察給打傷了！

有別於以往僵硬、刻板的官方宣導短片，這次的反詐騙宣導短片是以「假投資」為題，對民眾進行「識詐」宣導，進而強化防詐意識。王上菲特別換上帥氣警裝飾演勇敢果決的女警，為了打擊詐騙集團，她率先進入詐騙機房，與歹徒展開一場精彩的追逐戰，最終以俐落的身手壓制歹徒，之前有受過警察專業訓練王上菲，拍攝過程中狠勁十足，因擒拿轉錯方向，造成警察手肘扭到，也因飛踢距離沒抓好，踢到警察的肋骨，現場工作人員說還好導演有喊卡，不然再打下去可能真的就要幫警察叫救護車了。

王上菲表示，以前高中時期因為網路購物接到詐騙電話，被告知購物扣款錯誤，當時信以為真就乖乖的配合歹徒的指示進行操作，結果被騙了近5萬元，一想到當年自己的血汗錢被騙就很生氣，一不小心就對飾演歹徒的真警察出手太重，真的對他很不好意思，之後真的要請受傷警察吃飯賠罪了。

王上菲說，最近她只要接到詐騙電話，就會大聲喝斥詐騙歹徒：「我是SSPT特搜隊隊員-許亦菲，姐姐有練過，如果你再不知悔改繼續詐騙，小心我會把你繩之以法！」嚇得對方立馬掛斷電話。

王上菲很感謝新北市淡水警分局的邀請，讓她有機會參與這項有意義的宣導活動，希望透過自己的親身受騙經驗，能讓更多民眾對詐騙案件的關注及警覺，更呼籲大家不要輕信不實訊息及投資，各類投資行為應透過主管機關金管會核准的機構或公司，才能維護自身投資權益，有陌生人或網友以高報酬、穩賺不賠等話術招募投資，請務必提高警覺，如覺得可疑，可以撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，避免成為下一個詐騙的受害者。