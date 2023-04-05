內外資大型研究機構對聯詠前景共識愈來愈樂觀，是高價IC設計族群今年以來調升重心所在，先有花旗環球證券升評、賦予500元股價預期，瑞信證券科技產業分析師蘇厚合看好聯詠短期營運前景，研判營收、獲利自2024年起重新加溫，亦接棒調高推測合理股價至465元，加上海通國際的480元，以及最新升評的凱基投顧賦予485元股價預期，大型研究機構攜手捍衛半導體多頭。

凱基投顧預估，聯詠受惠IT與NB LDDI需求提早復甦，第一季營收將達公司展望222～232億元上緣，第二季再因LDDI持續回補庫存、中小尺寸DDI需求復甦與系統級晶片（SoC）產品線脫離淡季，營收進一步季增11.8％。

毛利率方面，考量價格壓力趨緩，毛利率較高且價格競爭壓力較低之產品如：車用DDI、OLED DDI與SoC營收占比提升，且成本壓力降低，凱基投顧預期，聯詠2023年毛利率為39.2％，2024年將進一步成長至39.7％，遠高於2018～2019年疫情前水準。