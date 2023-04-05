清明5天連假許多民眾衝日本大玩特玩，人多到在日本海關卡5、6個小時才能入境，一名網友好奇詢問，常常聽到有人說日本只適合旅遊，不適合長住，真的是這樣嗎？對此，網友指出日本職場比台灣還爛，交通規定超嚴格，光這兩點台灣人就無法適應，更有旅日台人說，在當地至少要賺台灣年薪4倍才能夠生存。

原PO日前在PTT發文，詢問日本難道只適合旅遊，不適合台灣人去長住生活嗎？「熱愛自由的台灣人，住在要讀空氣、講究合群的日本可能不適合，這種言論是否正確」。

文章PO出後，網友指出日本的交通和工作是台灣人會很不習慣的兩個點，「日本工作環境比台灣還爛」、「職場生活很壓抑」、「不適合工作，適合旅遊跟養老」、「住久了會想回台灣，微微的壓抑氣氛會累積」。

至於交通台灣人更不適應，「日本人覺得走路30分鐘＝隔壁，台灣人走5分鐘＝有段距離」、「不酒駕、不逆向、不闖一下紅燈能住嗎？」、「不能在目的地點前面違停、每個路口都要讓行人，貨車要到指定位置才能卸貨，你覺得台灣人受得了這種規定？」

另外，有旅日的台灣人留言，分享長住日本的經驗，像他在台灣很常叫外送、搭Uber，在日本叫外送至少1500日幣（約新台幣347元）起跳，計程車貴3倍，租屋每坪也貴3倍，認為要維持同樣生活水平，大概要賺台灣年薪4倍才夠。