今天是清明節，屏東萬巒鄉有場別開生面的祭祖儀式，由河洛人家族（吳）陳宗親會與來義鄉丹林村頭目Rairai家族跨族共同祭拜300年前原漢聯姻的「嘉禮媽」Badagau公主。（謝佳潾攝）

今天是清明節，屏東萬巒鄉有場別開生面的祭祖儀式，由河洛人家族（吳）陳宗親會與來義鄉丹林村頭目Rairai家族跨族共同祭拜300年前原漢聯姻的「嘉禮媽」Badagau公主。（謝佳潾攝）

會後雙方還互贈當時祖先交換的東西，如掃帚、小米酒、生薑與紅龜粿等，藉此象徵2家情誼長，也為明年的認親大會開啟序曲。（謝佳潾攝）

今天是清明節，屏東萬巒鄉有場別開生面的祭祖儀式，由河洛人家族（吳）陳宗親會與來義鄉丹林村頭目Rairai家族跨族共同祭拜300年前原漢聯姻的「嘉禮媽」Badagau公主，這是2家族百年來首次認親，也將改寫部分屏東史的研究結果。

據了解，300年前陳毓芝拜別潮州府饒平縣的老家，冒險渡過黑水溝來台，依親於現今的潮州鎮泗林里，後與來義鄉丹林村Rairai頭目家的二女兒Badagau結婚，取得1500甲土地與陳阿修社得以致富的水權（來義溪），瞬間成為大租戶。

夫妻倆隨後在佳佐庄（現今萬巒鄉）開始新生活，陳毓芝向清政府登記為「大租戶」後，便陸續召請潮州人、漳州人及泉州人來此租地開墾，進行民生用品買賣事業，而他的二兒子則往西開發了潮州街，成為現今潮州鎮的開基主。

日據時期，日方因擔心「原漢聯姻」會強化原住民如南番事件及霧社事件的戰爭，所以下令禁止原漢聯姻，以及原漢家族間的聯誼活動，因此佳佐陳家與陳阿修社，只能私底下互動直到戰後。不過隨著世代演替，2家族漸漸失聯，直至近年才因種種巧合而再有聯繫。

部落年輕祭司札馬克指出，2年前他還在台中工作，當時他曾做一個夢，夢中有一條很長的路，沿途都是乩童、八家將，而前方有間廟，有個女生站在廟前指引他進去，他進廟後看到一副棺材，女生開口請他幫忙用排灣族傳統儀式祭拜媽媽，當下他發現遺照上有排灣族的圖案。

札馬克說，他原本打算請示部落信仰雲豹這個夢境有何意思，但耆老說自有安排，所以他也就沒再追問，沒想到2年後台灣藍色東港溪保育協會因主動協助尋找「嘉禮媽」（Badagau）是出自丹林村哪個家族，進而讓2家族人再度有聯繫。

去年7月，在協會的安排下，2家族人到陳氏家墓，由札馬克用排灣族傳統祭儀進行請靈儀式。札馬克說，請靈中，「嘉禮媽」哭泣表示，百年來因子孫都用道教儀式祭拜她，導致她無法進食供品。為此，祭司趕緊拿吉拿福等供品祭拜。

請靈儀式結束後，除證明2家是300年前的姻親外，雙方也約定將於明年盛大舉辦「認親大會」，而在此之前，為先讓「嘉禮媽」安靈，特於今年清明節舉行跨族共同祭祖儀式，會後雙方還互贈當時祖先交換的東西，如掃帚、小米酒、生薑與紅龜粿等，藉此象徵2家情誼長久，也為明年的認親大會開啟序曲。

（吳）陳宗親會長陳金地說，想不到過了百年之後，能在東港溪保育協會的牽線之下，讓雙方有這個緣分可以重新互動。Rairai家族宗長tjanubak.rairai則說，很開心藉由共同祭祖讓雙方重新變成一家人，非常感謝陳家的族譜，讓家族得知有位Vuvu嫁到佳佐、並找到祖先及與眾人相識。

協會理事周克任指出，這是很難得的認親大會，也是屏東史尚未挖掘出的拼圖，已呈報文化部，希望中央可以全力支持，他們需要經費做更深入的歷史調查與舉辦系列活動，讓潮州鎮的祕密身世得以揭露。