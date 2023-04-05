民視8點檔《市井豪門》近日劇情神展開，劇中楚宣為了幫女兒蘇晏霈報仇，跟蹤顏曉筠跟賴芊合，要讓兩人嚐到被欺負的滋味，故意買通服務生將兩人的飲品加料，進而擄人到廢墟惡整，讓顏曉筠以為臉上被刺青，賴芊合則以爲自己受刀傷，嚇到腿軟。

顏曉筠以為臉被刺青。（民視提供）

楚宣表示，雖然是嚇唬人的復仇，但還是演得太過癮了，謝謝編劇的神展開，讓湘美可以好好「照顧」一下兩位瘋女人。賴芊合跟顏曉筠被楚宣瘋狂教訓，表示沒想到8點檔尺度越來越大，好像恐怖片，但只要讓觀眾開心，她們也相當投入。

顏曉筠跟賴芊合劇中遭楚宣復仇惡整。（民視提供）

劇中欺負人不眨眼的賴芊合表示，看到劇本覺得這劇情太有趣了，讓她很興奮，因為這些舉動根本就是「醉後大丈夫」，瘋狂舉動比之前被打巴掌還刺激，尤其楚宣看起來溫柔沒想到整人爆發力十足，「浮誇又華麗」。雖然劇情是被惡整，但她相信觀眾會看得很開心，因為她們也很享受被虐的當下。只是兩人泡在鮮紅色的浴缸內，加上劇組找到的廢墟場景，都讓她跟顏曉筠直呼好可怕，會嚇破膽。

顏曉筠跟賴芊合劇中遭楚宣復仇惡整。（民視提供）

顏曉筠表示，看到劇本大綱時忍不住驚呼「Yes！」，很開心被惡整的手段有所突破，也被楚宣的表演張力感染，尤其罵人時犀利的眼神，讓她直呼自己好像待宰羔羊，隨時要被吃掉般。她笑說，現在「謝雅君」的最大剋星就是楚宣，每次落難方式，都讓身為演員的她們瞠目結舌。